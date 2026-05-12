Trump möchte auch erreichen, dass Xi den Iran zu einem Abkommen mit den USA zur Beendigung des Krieges im Nahen Osten drängt, der die globale Ölversorgung massiv belastet und die Spritpreise auch in den USA verteuert. ​Einer Umfrage ​vom vergangenen Monat zufolge lehnen über 60 Prozent der Amerikaner den Krieg ⁠ab. China unterhält gute Beziehungen zu Teheran und ist ein wichtiger Abnehmer iranischen Öls. ​Beobachter vermuten, dass China als Gegenleistung ⁠Konzessionen in der Taiwan-Frage fordern wird. Der Professor der Fudan-Universität in Shanghai und Berater des chinesischen Aussenministeriums, Wu Xinbo, erklärte, Trump solle deutlich ‌machen, dass er eine Unabhängigkeit der Insel nicht unterstütze. Das demokratisch regierte Taiwan wird von Xi als Teil Chinas beansprucht, eine Eroberung der Insel hat er nicht ausgeschlossen. Bislang fungierten die USA als eine Art inoffizielle Schutzmacht Taiwans.