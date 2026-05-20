Massie war schon seit längerem bei Trump in Ungnade gefallen. Erst zog er sich den Zorn des Präsidenten zu, weil er als einer von nur zwei republikanischen Abgeordneten gegen das von Trump als «Big Beautiful Bill» ‌gepriesene Steuer- und Ausgabengesetz stimmte. Dann schloss sich Massie lautstark den Forderungen nach einer Veröffentlichung der sogenannten Epstein-Akten an, was Trump lange versucht hatte zu verhindern. Und schliesslich sprach er sich gegen den von den USA und Israel begonnenen ​Krieg gegen den Iran aus. Daraufhin stockten insbesondere proisraelische Gruppierungen massiv ihre Wahlkampfspenden für ​den Trump-Protegé Gallrein auf.