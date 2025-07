Der technologische Wettlauf mit der Volksrepublik werde das 21. Jahrhundert bestimmen, sagte Trump am Mittwoch in einer Rede, in der er den neuen Plan vorstellte. «Amerika ist das Land, das das KI-Rennen begonnen hat. Und als Präsident der Vereinigten Staaten bin ich heute hier, um zu verkünden, dass Amerika es gewinnen wird.» Trump unterzeichnete zunächst drei Erlasse zur Umsetzung der Strategie.