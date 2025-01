Der New Yorker Richter Juan Mechan hatte am Freitag bekannt gegeben, dass er das Strafmass für Trump am 10. Januar verkünden werde. Ein Geschworenengericht hatte ihn Ende Mai schuldig gesprochen, vor der Wahl 2016 im Zusammenhang mit Zahlungen an den Pornostar Stormy Daniels Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben. Dafür drohte ihm eine Gefängnisstrafe von bis zu vier Jahren. Es war das erste Mal, dass ein ehemaliger oder amtierender US-Präsident wegen einer Straftat verurteilt wurde. Trump übernimmt das Präsidentenamt am 20. Januar.