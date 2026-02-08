Mit seiner Äusserung vom Samstag schlägt Trump einen anderen Ton an als noch im November. Damals hatte er einen Vorschlag ⁠zur Aufhebung der Besitzobergrenze für lokale Fernsehsender kritisiert. Diese Massnahme ist eine Voraussetzung für die Übernahme von Tegna durch Nexstar. Am Samstag deutete Trump jedoch an, ​dass bestimmte Fusionen wie die von Nexstar und ‌Tegna den Einfluss der grössten Fernsehsender verringern ‍könnten. Die zuständige Aufsichtsbehörde FCC hat noch nicht über die Aufhebung der Obergrenze entschieden. Diese ​Regelung verbietet es einem Unternehmen, Fernsehsender zu besitzen, mit denen es mehr als 39 Prozent der US-Fernsehhaushalte erreicht.