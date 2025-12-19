Das Weisse Haus teilte mit, Trump unterstütze das Gesetz, weil es Aspekte vieler seiner bisherigen Verordnungen in Gesetzesform giesse. Dazu ‌zählten die Finanzierung des Raketenabwehrsystems «Golden Dome» und ⁠die Abschaffung von Programmen für Vielfalt, Gleichberechtigung ‌und Inklusion im Pentagon. Bei dem Gesetz handelt es sich um einen Kompromiss, der zuvor getrennt ‍im Repräsentantenhaus und im Senat verabschiedete Massnahmen zusammenführt. Das umfassende Gesetzeswerk regelt eine Vielzahl von Aspekten, von der Anzahl der ​zu beschaffenden Schiffe und Flugzeuge über eine Gehaltserhöhung für ‍die Truppen bis hin zum Umgang mit geopolitischen Bedrohungen.