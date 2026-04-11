«Wir beginnen jetzt mit dem Prozess der Räumung der Strasse von Hormus», schreibt er in sozialen Medien. Was er damit genau meint, bleibt zuznächst offen.
Weiter erklärt das amerikanische Staatsoberhaupt, alle iranischen Minenleger seien versenkt worden. Iran hat die Meerenge während des Krieges mit den USA geschlossen.
Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Islamabad haben derweil begonnen. Das meldet die Reporterin des US-Senders CBS, Jennifer Jacobs, auf X. Sie beruft sich dabei auf Verhandlungskreise.
(Reuters)