Der amerikanische Stahlhersteller lobte Trumps Führung in Bezug auf die Einigung zwischen den Konzernen. «U.S. Steel wird amerikanisch bleiben, und wir werden durch eine Partnerschaft mit Nippon Steel, die massive Investitionen, neue Technologien und Tausende von Arbeitsplätzen mit sich bringt, grösser und stärker werden», erklärte das Unternehmen am Freitag (Ortszeit). Auch Nippon Steel begrüsste die Entscheidung von Trump. «Die Partnerschaft ist ein Wendepunkt - für U.S. Steel und alle seine Stakeholder, einschliesslich der amerikanischen Stahlindustrie und der breiteren amerikanischen Produktionsbasis», teilte das japanische Unternehmen am Samstag in einer Erklärung mit.