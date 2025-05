Trumps Bemerkung, dass sich die US-Wirtschaft in einer Übergangsphase befinde, knüpfte an seine Äusserungen vom Freitag in den sozialen Medien an, in denen er ebenfalls auf die gute Beschäftigungslage verwies und seine Forderung nach einer Zinssenkung durch die US-Notenbank wiederholte.