Dies geschehe, weil Rüstungsgüter der USA gekauft würden, erklärt Trump vor der Presse. Nach einem neuen Finanzierungsmechanismus soll die Beschaffung von Rüstungsgütern aus den USA von anderen Verbündeten der Ukraine bezahlt werden.
Trump zeigt sich zudem besorgt über Berichte, wonach Russland den estnischen Luftraum verletzt hat. «Das gefällt mir nicht. Ich mag es nicht, wenn so etwas passiert», sagt Trump vor Journalisten. «Das könnte grossen Ärger geben.» Er werde sich in Kürze über den Vorfall informieren lassen.
Die Nato bestätigte, dass Estland dazu Beratungen nach Artikel 4 beantragt hat. Der Artikel sieht Konsultationen der Bündnispartner vor, wenn ein Mitgliedsland seine Sicherheit bedroht sieht. Eine Nato-Sprecherin erklärt, der Nordatlantik-Rat werde Anfang kommender Woche zusammentreten, um im Detail über den Vorfall zu beraten.
(Reuters)