Trump schrieb am ‌Sonntagabend in einer langen Erklärung auf seiner Plattform Truth Social, ​Länder aus der ganzen Welt hätten die USA gefragt, ob sie helfen könnten, ihre Schiffe zu befreien. «Zum Wohle des Iran, des Nahen Ostens und der Vereinigten Staaten haben wir diesen Ländern mitgeteilt, dass wir ihre Schiffe sicher aus diesen gesperrten Wasserstrassen geleiten werden, damit sie frei und ungehindert ihren Geschäften nachgehen können.» Es handele sich um Schiffe aus Teilen der Welt, die in keiner Weise in ‌das verwickelt seien, was sich derzeit im Nahen Osten abspiele. «Ich habe meine Vertreter angewiesen, ihnen (den Ländern) mitzuteilen, dass wir uns nach besten Kräften bemühen werden, ihre Schiffe und Besatzungen sicher aus der Meerenge herauszuholen.»