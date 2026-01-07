Die Vereinigten Staaten von Amerika werden nach den Worten von US-Präsident Donald Trump «immer» zur Militärallianz Nato stehen. «Wir werden immer für die Nato da sein, auch wenn sie nicht für uns da sein wird», schrieb er auf seiner Online-Plattform Truth Social. Weiter schrieb Trump, Russland und China hätten keine Angst vor der Nato, wenn Amerika nicht dazugehören würde. Er bezweifelte zudem, dass die Nato-Verbündeten den USA zu Hilfe kommen würden, «wenn wir sie wirklich bräuchten».