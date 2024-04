Trump hatte als Präsident drei konservative Richter zum Obersten Gericht ernannt. Dieses entschied 2022 nach fast 50 Jahren Streit, dass das als Roe vs. Wade bekanntgewordene, richtungsweisende Urteil zur Abtreibung von 1973 ungültig sei. Damit fiel die Entscheidung über ein Recht auf Abtreibung an die 50 einzelnen Bundesstaaten zurück. In mehr als 20 von ihnen haben republikanische Regierungen inzwischen vergleichsweise strenge Gesetze erlassen, darunter Verbote ohne Ausnahmen.