Dies geht aus ⁠seiner am Dienstag veröffentlichten jährlichen Finanzerklärung für das US-Büro für ‌Regierungsethik hervor. Demnach erhielt er mehr ‌als 500 Millionen Dollar ​von World Liberty Financial, einem Krypto-Unternehmen, das er gemeinsam mit seinen Söhnen gegründet hat. Weitere 635 Millionen Dollar nahm Trump durch den Verkauf seiner sogenannten Meme-Coins mit ‌dem Kürzel $TRUMP ein. Der Präsident wies zudem Einnahmen von über 80 Millionen Dollar aus Vergleichen mit verschiedenen Medienunternehmen ​sowie Einnahmen in Millionenhöhe aus der Lizenzierung ​seines Namens an Immobilienentwickler im Ausland ​aus.