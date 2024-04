Der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump übte schwere Kritik an den Demonstrationen, die überwiegend friedlich verliefen, teils aber auch von Zusammenstössen zwischen Studierenden und der Polizei sowie Dutzenden Festnahmen begleitet werden. Trump behauptete, das Ausmass der Gewalt und des Hasses sei viel schlimmer als bei einem Neonazi-Aufmarsch in der Stadt Charlottesville im Jahr 2017. Damals war ein mutmasslicher Rechtsextremist mit einem Auto in eine Gruppe von Gegendemonstranten gerast. Eine Frau wurde getötet, mehrere Menschen wurden verletzt.