Dem vorausgegangen war ein Streit am Sonntag, als Trump den Gipfel der BRICS-Gruppe aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika in Rio de Janeiro kritisierte. Lula sagte dann am Montag, als er zu Trumps Zolldrohungen gefragt wurde: «Die Welt hat sich verändert. Wir wollen keinen Imperator.» Die Nationen seien souverän. «Wenn er glaubt, dass er Zölle erheben kann, haben andere Länder das Recht, ebenfalls Zölle zu erheben.»