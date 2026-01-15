«Die USA ​stellen derzeit nur etwa zehn ‌Prozent ihres Bedarfs an Chips ‍selbst her, was sie stark von ausländischen Lieferketten abhängig macht», ​hiess es in der Verfügung weiter. Zwar entwickeln US-Konzerne wie Nvidia, AMD und Intel viele der weltweit ‌genutzten Chips, die Fertigung ⁠erfolgt jedoch grösstenteils in Asien. Trump ‌hatte im September neue Zölle auf Medikamente und Lastwagen angekündigt ‍und im April Untersuchungen zu Chip-Importen eingeleitet, um die heimische Industrie zu stärken.