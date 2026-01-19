In seiner Nachricht stellte Trump zudem die Zugehörigkeit Grönlands zu Dänemark erneut ‌infrage. «Dänemark kann dieses Land nicht vor Russland oder China schützen, und ⁠warum haben sie überhaupt ein 'Eigentumsrecht'?», hiess es in dem Schreiben. Es gebe keine ‌schriftlichen Dokumente. «Es ist nur so, dass vor Hunderten von Jahren ein Boot dort gelandet ist, aber auch wir hatten Boote, die dort gelandet sind.» ‍Die dänische Souveränität über die rohstoffreiche Insel ist jedoch in mehreren verbindlichen Verträgen dokumentiert, darunter ein Vertrag aus dem Jahr 1814. Die USA haben zudem wiederholt anerkannt, dass Grönland Teil des Königreichs Dänemark ist.