Kämpfe hängen eng mit Iran-Krieg zusammen

Der Krieg im Libanon hängt eng mit dem Iran-Krieg zusammen, weil der Iran der wichtigste Unterstützer der Hisbollah ist und die Miliz auch im Interesse von oder auf Weisung aus Teheran handelt. Als Reaktion auf die Tötung des obersten Führers des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, bei einem Luftangriff nahm auch die Hisbollah Anfang März den Beschuss Israels wieder auf. Dabei gab es Tote. Die israelische Luftwaffe reagierte mit massiven Luftangriffen, bei denen mehr als 2.000 Menschen getötet und etwa 1,2 Millionen vertrieben wurden.