Trump hatte am ‌Samstag in den Sozialen Medien erklärt: «Wenn der Iran die Strasse von Hormus nicht innerhalb von 48 Stunden (...) vollständig und ohne Bedrohung öffnet, werden die Vereinigten Staaten von Amerika ihre diversen Kraftwerke angreifen ​und vernichten.» Das iranische Militär erklärte am Sonntag, im Falle eines US-Angriffs ​auf die Energieinfrastruktur sämtliche US-Anlagen zur Energieversorgung sowie Informationstechnologie in ​der Region ins Visier zu nehmen. Ein Angriff auf die Stromversorgung hätte für die Golfstaaten katastrophale Folgen. Länder wie Bahrain ‌und Katar decken ihren Trinkwasserbedarf zu 100 Prozent aus stromintensiven Meerwasserentsalzungsanlagen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten sind es mehr als 80 Prozent, in Saudi-Arabien 50 Prozent.