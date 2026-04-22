Erneut Toter im Libanon

Die Berichte über die ⁠Schüsse auf Containerschiffe in der Strasse von Hormus trieben die Ölpreise erneut in die Höhe. ​Die Preise für die Nordseesorte Brent und ⁠die US-Sorte WTI stiegen in der Spitze um knapp zwei Prozent auf bis zu 100,39 Dollar je Barrel und auf bis zu 91,41 Dollar. Der deutsche Aktienleitindex Dax ‌lag leicht im Minus. «Die Verlängerung der Waffenruhe betrachten Anleger mit einem lachenden und einem weinenden Auge», sagte Jochen Stanzl, Analyst der Consorsbank. «Die Befürchtung ist, dass der Iran auf Zeit spielt – und das ist ohne freie Seewege durch die Strasse von Hormus ein Problem.»