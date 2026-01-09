Trump teilte am späten Donnerstagabend (US-Zeit) eine Grafik, die fast 14'000 Mal von anderen Nutzern von Trumps Plattform Truth Social geliked wurde. Sie zeigt, dass die US-Wirtschaft seit Januar 654'000 neue Arbeitsplätze im privaten Sektor geschaffen hat und es 181 000 weniger Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst gibt. Diese Zahlen wurden vom Arbeitsministerium aber erst am Freitag in dessen viel beachteten Dezember-Jobbericht veröffentlicht.
Üblicherweise erhält der US-Präsident den Bericht zum Arbeitsmarkt vor der offiziellen Bekanntgabe. Die Regierung kann dadurch unter anderem eine Reaktion vorbereiten, die sie zeitnah nach der offiziellen Bekanntgabe veröffentlichen kann. Dass ein Präsident der offiziellen Bekanntgabe vorgreift, ist äusserst ungewöhnlich.
Die Zahlen zum Arbeitsmarkt können an den Börsen für grössere Sprünge sorgen. Wer die Zahlen vor ihrer Veröffentlichung kennt, hat damit einen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern. Die Daten der von Trump bekanntmachten Grafik gehören aber nicht zu den Kennziffern, die Marktteilnehmer normalerweise unmittelbar am meisten interessieren.
Das Weisse Haus reagierte nicht sofort auf eine Anfrage um Stellungnahme. In der von Trump veröffentlichten Tabelle wurden das Bureau of Labor Statistics des Arbeitsministeriums und Berechnungen des Council of Economic Advisers als Quellen genannt.
(Reuters)