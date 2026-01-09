Trump ‌teilte ‌am späten Donnerstagabend (US-Zeit) eine Grafik, die fast 14'000 Mal von anderen Nutzern von Trumps Plattform Truth Social geliked wurde. Sie zeigt, dass ​die US-Wirtschaft seit Januar 654'000 ‌neue Arbeitsplätze im privaten Sektor ‌geschaffen hat und es 181 000 weniger Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst gibt. Diese Zahlen wurden vom Arbeitsministerium aber erst am Freitag in dessen viel beachteten Dezember-Jobbericht veröffentlicht.