Zudem können ausländische ​Unternehmen einen ermässigten ​Zollsatz von zehn Prozent erhalten, wenn mindestens 85 ‌Prozent des Gewichts ihrer Güter aus in den USA hergestelltem Stahl oder Aluminium ​besteht. Die ​Änderungen sollen ⁠bis zum 31. Dezember ​2027 gelten, um kurzfristige ⁠Investitionen anzukurbeln und die industrielle Basis ‌der USA wieder aufzubauen, hiess es in der Mitteilung des Weissen ‌Hauses.