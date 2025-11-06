Trump kündigte dazu am Donnerstag in Washington Vereinbarungen mit dem US-Pharmakonzern Eli Lilly und dem dänischen Hersteller Novo Nordisk an. Ihre Appetitzügler Zepbound und Wegovy sollen künftig in den USA deutlich weniger kosten. Trump nannte die Vereinbarung zu den Abnehmmitteln einen «Triumph für amerikanische Patienten». Im Beisein von Vertretern der beiden Pharmakonzerne im Weissen Haus sagte er, das Abkommen werde «Leben retten und die Gesundheit von Millionen und Abermillionen Amerikanern verbessern».