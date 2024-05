Trump hat bereits erklärt, er wolle einen Grossteil von Biden eingeleiteten Schritte zur Bekämpfung des Klimawandels rückgängig machen. Bei dem Treffen in Trumps Privatclub sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat auch, dass er mehr Pachtverträge für Ölbohrungen im Golf von Mexiko versteigern und Bohrbeschränkungen in der Arktis von Alaska aufheben würde, so die Zeitung. Auch habe er die Windenergie kritisiert.