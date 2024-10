«Ich werde die Zinsen für Autokredite voll steuerlich absetzbar machen», sagte Trump am Dienstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in North Carolina. «Aber ich werde das nur tun, wenn sie dieses bestimmte Produkt - ein Auto - in den Vereinigten Staaten bauen.» Der Vorschlag ist Teil seiner Strategie, ausländische Autohersteller vom US-Markt fernzuhalten und die heimische Produktion zu fördern. Für eine Umsetzung wäre allerdings die Zustimmung des Kongresses erforderlich.