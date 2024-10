Im Endspurt vor den Wahlen am 5. November haben sowohl Trump als auch die demokratische Kandidatin Kamala Harris in den vergangenen Wochen mit Steuerversprechen um Stimmen geworben. Harris kündigte an, die Steuer für die Mittelschicht reduzieren zu wollen, während Trump sich für eine Entlastung bei Überstundenvergütungen aussprach. Beide Kandidaten plädierten zudem für die Abschaffung der Abgaben auf Trinkgelder.