In den Augen des amerikanischen Präsidenten sind die Zinsen zu hoch. Es gebe praktisch keine Inflation mehr, deshalb und um eine Konjunkturverlangsamung zu vermeiden, sollen die Zinsen fallen, und zwar jetzt, schrieb Trump in einem Beitrag auf der Online-Plattform «Truth Social» am Montag. Am Freitag war bekannt geworden, dass das Weisse Haus prüfe, ob Powell entlassen werden könne. In Folge kamen an den Märkten Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Zentralbank auf.