Zu den Unterzeichnern gehören ‌auch Pfizer, Eli Lilly und Amgen. Sie haben ‌sich bereiterklärt, die Preise für Selbstzahler ​sowie für das staatliche Krankenversicherungsprogramm Medicaid für Einkommensschwache deutlich zu senken. Im Gegenzug für eine dreijährige Befreiung von Zöllen auf Medikamentenimporte sagten die Hersteller zu, Preise auf dem Niveau der Meistbegünstigung zu gewähren. Zudem wollen sie ihre Präparate ‌künftig direkt über die neue Regierungsplattform TrumpRx.gov an Verbraucher verkaufen und Milliardenbeträge in den USA investieren.