Der Zollangriff des US-Präsidenten dürfte die meisten der 23 Zentralbanken, die in diesem vierteljährlichen Leitfaden zu den globalen geldpolitischen Aussichten aufgeführt sind, in den kommenden Monaten zu einer weiteren massvollen Lockerung zwingen, so Bloomberg Economics. Das Gesamtmass für die Zinssätze in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften wird in diesem Jahr um mehr als 70 Basispunkte sinken, während ein ähnliches Mass für die Kreditkosten in der ganzen Welt voraussichtlich noch stärker zurückgehen wird.