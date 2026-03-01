Trump nutzte seine Plattform Truth Social, um Teheran direkt zu drohen. «Der Iran hat gerade erklärt, dass er heute sehr hart zuschlagen wird, härter als je zuvor», schrieb der US-Präsident. «Sie sollten das jedoch besser nicht tun, denn wenn sie es tun, werden wir sie mit einer noch nie dagewesenen Wucht treffen.» Trump rechtfertigte die Tötung Chameneis als Gerechtigkeit nicht nur für das iranische Volk, sondern auch für Amerikaner und Menschen weltweit, die von Chamenei und seiner «Bande blutrünstiger Verbrecher» getötet ‌oder verstümmelt worden seien. Der Angriff ziele darauf ab, eine jahrzehntelange Bedrohung zu beenden und sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen entwickeln könne.