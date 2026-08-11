Die Journalisten, die dachten, sie reisten ‌mit Trump in der älteren Air Force One, wurden angewiesen, die Fensterläden in der Pressekabine geschlossen zu halten. Das Flugzeug diente als Ablenkungsmanöver. Auf die ​Frage von Reportern, warum die Fensterläden geschlossen bleiben müssten, ​sagte Trump später, sie befänden sich «wahrscheinlich auf ​einem gefährlichen Flug». Er fügte hinzu: «Aber wenn ich gehe, geht ihr auch. Richtig?» Die Maschine ‌mit Trump an Bord landete dem Bericht zufolge wenige Minuten vor dem Flugzeug mit den Reportern auf dem britischen Luftwaffenstützpunkt RAF Mildenhall.