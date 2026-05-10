Trotz der diplomatischen Blockade gab es in der ‌Strasse von Hormus eine leichte Entspannung: Der von QatarEnergy betriebene Tanker «Al Kharaitiyat» passierte die Route sicher in Richtung Pakistan. Es war das erste katarische Schiff mit Flüssigerdgas, das die Meerenge durchquerte, seit die USA und Israel den Krieg am 28. Februar begonnen hatten. Zudem fuhr ​ein unter der Flagge Panamas fahrender Frachter auf einer von den iranischen Streitkräften ausgewiesenen Route durch ​die Wasserstrasse. Die Sicherheitslage in der Region bleibt jedoch fragil. Am Sonntag meldeten ​die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Kuwait den Abschuss oder das Eindringen von Drohnen in ihren Luftraum.