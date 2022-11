Trump muss nach Wahl-Schlappe auf Rivalen gefasst sein

Ob die Republikaner Trump jedoch tatsächlich 2024 abermals ins Rennen schicken, ist längst nicht ausgemacht. Traditionell wird über die Kandidatur erst im Wahljahr in einem oft monatelangen parteiinternen Vorauswahl-Prozess entschieden, bei dem mehrere Bewerber von Bundesstaat zu Bundesstaat um die Nominierung ringen. Trump hat in den vergangenen Tagen dramatisch an Rückhalt in der bis vor kurzem von ihm noch dominierten Partei eingebüsst. Viele Republikaner geben ihm die Schuld am deutlich schwächer als erwarteten Abschneiden der Partei bei den Zwischenwahlen vor einer Woche.