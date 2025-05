Symbold zum drohenden Handelskrieg zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika USA und der Euopäische n Union EU durch die Einführung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium beim Import in die USA: erodierende Flaggen der USA und der EU *** Symbol on the impending trade war between the United States of America USA and the European Union EU by the introduction of punitive tariffs on steel and aluminum on import into the USA eroding flags of the USA and the EU