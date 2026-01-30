Wie Bloomberg berichtet, gilt Kevin Warsh als aussichtsreichster Kandidat für den Posten des nächsten Chefs der US-Notenbank. Präsident Donald Trump will seine Entscheidung noch am Freitag offiziell bekanntgeben, die Nominierung ist jedoch noch nicht endgültig. Warsh gehört zu vier Finalisten und war zuletzt im Weissen Haus zu Gesprächen.