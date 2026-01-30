Wie Bloomberg berichtet, gilt Kevin Warsh als aussichtsreichster Kandidat für den Posten des nächsten Chefs der US-Notenbank. Präsident Donald Trump will seine Entscheidung noch am Freitag offiziell bekanntgeben, die Nominierung ist jedoch noch nicht endgültig. Warsh gehört zu vier Finalisten und war zuletzt im Weissen Haus zu Gesprächen.
Die Nachricht hat unmittelbare Reaktionen an den Finanzmärkten ausgelöst: Die Aktienkurse in den USA sind gefallen, während die Renditen von US-Staatsanleihen gestiegen sind – offenbar in Erwartung einer Nominierung Warshs. Der Dollar konnte seine Gewinne ausbauen, während Edelmetalle an Wert verloren.
Warsh war von 2006 bis 2011 Mitglied des Führungsgremiums der Federal Reserve und berät Trump seit Jahren in Wirtschaftsfragen. Sollte er nominiert und bestätigt werden, würde er Jerome Powell ersetzen, dessen Amtszeit im Mai endet.
Der 55-Jährige hatte in den vergangenen Monaten zunehmend Trumps wirtschaftspolitische Linie vertreten. So sprach er sich öffentlich für niedrigere Zinsen aus, obwohl er bis anhin als strikter Inflationsbekämpfer galt.
