Kohle verliert in den USA seit Jahren an Bedeutung. Während der Energieträger 1990 ​noch ​für mehr als die Hälfte ⁠der US-Stromerzeugung aufkam, sind es heute weniger ​als ein Fünftel. Versorger setzen ⁠zunehmend auf billigeres Erdgas und erneuerbare Energien. Trotz des Abbaus ‌von Umweltauflagen ist es Trump bislang nicht gelungen, die Zahl der Beschäftigten in der Branche zu erhöhen. Nach Angaben ‌der US-Notenbank sank die Belegschaft im US-Kohlebergbau von ​rund 51.500 im Jahr 2017 auf etwa 39.800 im vergangenen Jahr.