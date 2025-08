Dennoch hielt die Federal Reserve die Zinsen in diesem Jahr bislang konstant. Auch auf der jüngsten Sitzung am 30. Juli hielten die Währungshüter die Füsse still, während Trump vor und nach der Sitzung niedrigeren Zinsen das Wort redete. Fed-Direktorin Adriana Kugler hatte nicht an der Sitzung teilgenommen. Am Freitag teilte die Fed dann überraschend mit, dass Kugler am 8. August vorzeitig abtritt. Eigentlich hätte sie bis Ende Januar 2026 im Amt bleiben können. Trump kann die Stelle nun schon weit früher neu besetzen und einen Nachfolger für Kugler für die verbleibende Amtszeit ernennen.