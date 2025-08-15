«Ich werde nächste Woche Zölle festlegen und die Woche darauf auf Stahl und - ich würde sagen - Chips», sagte Trump am Freitag zu Reportern an Bord des Präsidentenflugzeugs Air Force One. Die Zollsätze würden zu Beginn niedriger ausfallen, um Unternehmen den Aufbau einer heimischen Fertigung zu ermöglichen. Später sollten sie steigen, erklärte der Republikaner weiter, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Trump äusserte sich auf dem Weg zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska.