Rubio: Verstehen Russlands Bedingungen jetzt besser

US-Aussenminister Marco Rubio sagte dem TV-Sender Fox Business: «Heute war ein guter Tag.» Aber es gebe noch viel zu tun, er wolle nicht übertreiben. «Wir haben noch einen langen Weg vor uns.» Man habe jetzt ein besseres Verständnis davon, unter welchen Bedingungen Russland bereit wäre, den Krieg zu beenden. Das müsse man nun mit dem abgleichen, was vor allem die Ukrainer und auch die europäischen Verbündeten bereit seien zu akzeptieren. Wenn beides nahe genug beieinander sei, gebe es für Trump die Möglichkeit eines Treffens.