Donald Trump will bei der US-Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten. Trotz zunehmender Kritik aus den eigenen Reihen gab der Ex-Präsident am Dienstag in Palm Beach offiziell den Startschuss für seine Kampagne zur Rückkehr ins Weisse Haus. "Um Amerika wieder gross zu machen, kündige ich heute Nacht meine Kandidatur für die Präsidentschaft der USA an", sagte der 76-Jährige vor Hunderten jubelnden Anhängern in seinem Luxus-Anwesen Mar-a-Lago. "Amerikas Comeback beginnt genau jetzt." Es gehe darum, die USA zu retten. "Vor zwei Jahren waren wir eine grosse Nation. Und bald werden wir wieder eine grosse Nation sein."