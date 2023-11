Trump gilt als Spitzenkandidat der Republikaner in der Wahl 2024. Er bezeichnete die aktuellen Gespräche der Regierung des Demokraten Biden als TPP 2. «Unter der nächsten Regierung ... wird der Biden-Plan für 'TPP Zwei' vom ersten Tag an tot sein», sagte Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Fort Dodge, etwa 150 km nördlich von Des Moines.