US-Präsident Donald Trump werde ‌die Abgabe ⁠von 0,18 Dollar je Gallone (umgerechnet 4 Euro-Cent pro Liter) für einen noch unbestimmten ⁠Zeitraum reduzieren, wie er am Montag vor Journalisten sagte. Auf die Frage nach der Dauer der ‌Massnahme erklärte er, sie werde «so lange wie angemessen» beibehalten. ‌Staatliche Hilfen für die unter den ​hohen Kerosinkosten leidenden Fluggesellschaften sind Trump zufolge dagegen vorerst nicht geplant. Ein entsprechendes Rettungspaket sei ihm noch nicht wirklich vorgelegt worden, sagte er zuvor dem Sender CBS. Den Fluglinien gehe es «nicht schlecht».