Trump äusserte sich am Freitag in einer Videobotschaft auf der Conservative Political Action Conference (CPAC), der wichtigsten konservativen US-Versammlung, die zum dritten Mal in Ungarn tagt. Orban hatte in seiner Rede auf der Konferenz am Donnerstag die Delegierten auf einem Kampf für konservative Erfolge bei Wahlen rund um den Globus eingeschworen. 2024 sei ein Jahr der Wahlen auf der ganzen Welt sei und die konservativen Kräfte sollten darauf hinarbeiten sollten, zu gewinnen, um die «liberale Hegemonie» zu beenden, sagte er. Orban ist einer der engsten Verbündeten Trumps in Europa, der erst vor wenigen Wochen mit einem Infragestellen der Nato-Beistansverpflichtung bei einem russischen Angriff für Empörung und Kritik sorgte. Die aktuelle US-Regierung des demokratischen Präsidenten Joe Biden hingegen hat Ungarn etwa wegen der schleppenden Ratifizierung des schwedischen Nato-Beitritts wiederholt kritisiert.