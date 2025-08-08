Sie waren damals im Zuge der Subprime-Krise zahlungsunfähig geworden und mussten mit Steuergeldern gerettet werden. Im Gegenzug erhielt das Finanzministerium Vorzugsaktien, die über die Jahre Dividenden in Milliardenhöhe einbrachten. Seit Jahren gibt es Bemühungen, die beiden wieder zu privatisieren, auch während Trumps erster Amtszeit.