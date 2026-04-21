Ursprünglich hatte Trump am 22. März angekündigt, wenn der Iran die Strasse von Hormus nicht binnen 48 ​Stunden freigebe, würden die USA die iranischen Kraftwerke angreifen und zerstören. Kurz darauf hatte er gesagt, er verlängere das Ultimatum, ​da der Abschluss eines Abkommens möglicherweise kurz bevorstehe. Der Iran hatte das dementiert und ​erklärt, Trump verbreite «Fake News», um die Ölmärkte zu beruhigen. Später hatte Trump auch dieses Ultimatum verlängert, diesmal bis zum 6. April. Wieder hatte er gesagt, die Gespräche mit dem Iran ‌liefen sehr gut - was offensichtlich nicht der Fall war. Trump hatte dann bekräftigt, das Ultimatum werde nicht verlängert, beim Auslaufen werde «heute Nacht eine ganze Zivilisation sterben». Auch diese Drohung hatte Trump letztlich nicht wahrgemacht, sondern vielmehr am 7. April eine zweiwöchige Feuerpause mit dem Iran vereinbart - die er nun erneut verlängerte.