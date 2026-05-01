US-Präsident Donald Trump hat eine Anhebung der Zölle auf Autos und Lkw angekündigt, die aus der Europäischen ‌Union ⁠in die USA eingeführt werden. «Ich freue mich, bekannt geben zu ⁠dürfen, dass ich angesichts der Tatsache, dass die Europäische Union unser vollständig ‌vereinbartes Handelsabkommen nicht einhält, nächste Woche die ‌Zölle für in die Vereinigten Staaten ​eingeführte Pkw und Lkw aus der Europäischen Union erhöhen werde. Der Zollsatz wird auf 25 % angehoben», schrieb Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social. Es sei bekannt und vereinbart, ‌dass keine Zölle anfielen, wenn diese Fahrzeuge in US-amerikanischen Werken hergestellt würden, schrieb er weiter.

Es war zunächst unklar, auf welche Punkte sich ​Trump mit seiner Aussage bezog, die EU halte ​das Handelsabkommen nicht ein.

Die EU und ​die USA hatten im September 2025 ein umfassendes Handelsabkommen für zahlreiche Bereiche ‌unter Dach und Fach gebracht. Damit sollte auch eine rückwirkende Senkung der Zölle für EU-Autoexporte in die USA auf 15 Prozent ​von ​zuvor 27,5 Prozent einhergehen. Die ⁠EU verpflichtete sich dabei, ihre Zölle auf ​alle US-Industriegüter abzuschaffen ⁠und einen bevorzugten Marktzugang für eine Vielzahl von US-Meeresfrüchten und Agrarerzeugnissen ‌wie Milchprodukten, Schweinefleisch oder Sojaöl zu gewähren.

Trump hatte der EU immer wieder vorgeworfen, die USA auszunutzen und auf ‌den Handelsüberschuss der EU bei Waren verwiesen. Brüssel ​argumentierte, Washington berücksichtige dabei nicht die starke Position der USA bei Dienstleistungen, vor allem im Bereich des Internets.

(Reuters)