US-Präsident Donald Trump hat eine Anhebung der Zölle auf Autos und Lkw angekündigt, die aus der Europäischen ‌Union ⁠in die USA eingeführt werden. «Ich freue mich, bekannt geben zu ⁠dürfen, dass ich angesichts der Tatsache, dass die Europäische Union unser vollständig ‌vereinbartes Handelsabkommen nicht einhält, nächste Woche die ‌Zölle für in die Vereinigten Staaten ​eingeführte Pkw und Lkw aus der Europäischen Union erhöhen werde. Der Zollsatz wird auf 25 % angehoben», schrieb Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social. Es sei bekannt und vereinbart, ‌dass keine Zölle anfielen, wenn diese Fahrzeuge in US-amerikanischen Werken hergestellt würden, schrieb er weiter.