Aktien unter Druck

Trumps Drohungen setzten spanische Aktien und Anleihen ​unter Druck. Der Leitindex IBEX fiel am Nachmittag um 2,6 Prozent und steuerte auf den grössten Tagesverlust seit ​Trumps erster Drohung Anfang März zu. Damit war er das Schlusslicht unter den grossen europäischen ​Börsenbarometern. Die Aktien der Finanzschwergewichte Banco Santander und BBVA gaben um 4,3 beziehungsweise drei Prozent nach, während die Papiere des Zara-Eigners Inditex 3,6 Prozent verloren. Am Anleihemarkt zogen die Renditen an. ‌Die Verzinsung der zehnjährigen spanischen Staatsanleihen stieg auf 3,565 Prozent. Der Risikoaufschlag gegenüber deutschen Bundesanleihen mit gleicher Laufzeit weitete sich dadurch auf fast 0,5 Prozentpunkte aus, den höchsten Stand in diesem Monat. Zudem verteuerten sich fünfjährige Kreditausfallversicherungen (CDS), eine Art Absicherung gegen einen Zahlungsausfall des Landes, auf ein Monatshoch.