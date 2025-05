In den USA beginnt die Arbeit an dem Bundeshaushalt mit einem Vorschlag des Präsidenten, der damit auch seine politischen Prioritäten unterstreicht. Bei dem am Freitag veröffentlichten ersten Entwurf - dem «skinny budget» - handelt es sich um einen vergleichsweise knappen, ersten Umriss. Eine detaillierte Aufstellung des Präsidialamts folgt später. Allerdings liegt die eigentliche Hoheit über die Ausgaben beim Kongress, weswegen das tatsächliche Staatsbudget am Ende deutlich andere Formen annehmen kann als vom Präsidenten vorgeschlagen. Trumps Republikaner haben zwar in beiden Kongresskammern eine Mehrheit, allerdings sind sie insbesondere im Repräsentantenhaus zerstritten. Zahlreiche Abgeordnete sind besorgt wegen der Staatsverschuldung, die beim Bund inzwischen 36 Billionen Dollar beträgt.