Kugler werde ihr Amt zum 8. August niederlegen, teilte die US-Notenbank am Freitag mit. Ihre reguläre Amtszeit wäre bis zum 31. Januar 2026 gelaufen. Die im September 2023 ernannte Gouverneurin kehrt der Mitteilung zufolge als Professorin an die Georgetown University zurück. In ihrem Rücktrittsschreiben an Trump erklärte Kugler, sie habe ihre Rolle «mit Integrität, einem starken Engagement für den Dienst an der Öffentlichkeit und einem datengestützten Ansatz» ausgeübt.